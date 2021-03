Buitenbad Wolfslaar opent maand eerder de deuren

BREDA - De deuren van buitenbad Wolfslaar gaan een maand eerder open. Al vanaf 1 april kan er gezwommen worden in Wolfslaar. Dat hebben Daan Quaars, wethouder sport en Pim de Jager, locatiemanager van Optisport vandaag bekend gemaakt bij zwembad Wolfslaar.

Kijk jij er nu al naar uit om straks weer te kunnen zwemmen in buitenbad Wolflslaar? Dan heb je geluk. De deuren van het zwembad gaan namelijk een maand eerder open. In plaats van op 1 mei, opent Wolfslaar al op 1 april. “We krijgen veel signalen van mensen die niet kunnen wachten om het water in te duiken”, legt wethouder Daan Quaars uit. “Er is bij zwemverenigingen en bij onze inwoners grote behoefte om te bewegen en te sporten. Daar komen we graag aan tegemoet. Volgens de corona-richtlijnen mógen we open, dus we zien geen enkele reden om nu te wachten tot 1 mei.’

De komende weken wordt het zwembad schoongemaakt en voorbereid op de vroegere start van het zwemseizoen. Het zwembad sluit op 1 september.