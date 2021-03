Christel, Anne en Bart: Zij sloegen Klimaatalarm op het Chasséveld

BREDA - Honderden demonstranten verzamelden zich zondag op het Chasséveld om Klimaatalarm te slaan. Om stipt 15.00 uur sloegen zij op trommels en pannen, draaien zij hun ratels en bliezen ze op toeters om Breda ‘wakker te schudden’, zoals ze het zelf noemden. Christel (42), Anne (22) en Bart(25) waren drie van hen.

’Ik vind dat we de aarde al veel te lang uitputten’ - Christel Groothuis

Net als velen anderen stond Christel Groothuis (52) zondag vanaf 14.00 uur met een pan en een lepel in haar hand op het Chasséveld. Dat het koud was en de wind hard waaide, mocht voor haar de pret niet drukken. Ze luistert naar diverse sprekers, waaronder wethouder Paul de Beer die de demonstranten toespreekt over het belang van het klimaat in de ontwikkeling van de stad. Om precies 15.00 uur slaat Christel zo hard als ze kan op de pan, net als duizenden anderen in Nederland. “Dit maakt mij erg blij”, legt ze uit. “Het is zo fijn om hier met z’n allen te staan met hetzelfde doel. We willen allemaal iets doen tegen de klimaatproblemen en dat verbindt.”

Zelf stond Christel op het Chasséveld vanuit haar liefde voor de natuur. “Ik vind dat we de aarde al veel te lang uitputten, alsof er meer natuur is dan er eigenlijk is”, legt ze gepassioneerd uit. Daarom is Christel zelf haar hele leven al bewust bezig met het klimaat. “Ik probeer zoveel mogelijk biologisch te eten. Daarnaast hebben mijn man en ik beiden geen rijbewijs en doen we alles op de fiets. Dat is niet alleen goed voor de natuur, maar ook voor je conditie”, lacht ze.

‘Het kan zo niet langer’- Anne de Beus

Anne de Beus (22) had zondag misschien wel de meest duidelijke attributen meegenomen om haar standpunt duidelijk te maken: dode uitgedroogde bloemen hingen aan een touw om haar nek. “Het huidige demissionaire kabinet is als een strop voor het klimaat, daarom hangen deze dode bloemen aan een strop”, legt ze uit. “Het kabinet haalt de klimaatdoelen niet en stelt niet de prioriteit die het zou moeten stellen, dat vind ik niet kunnen.”

Anne geniet iedere dag van de natuur, maar ze is bang dat volgende generaties dat niet meer kunnen doen. “Ik demonstreer omdat ik wil dat volgende generaties een net zo mooie en leefbare wereld zullen hebben als wij.” Anne is niet de enige die hiervoor demonstreert. Ruim 35.000 mensen in heel Nederland sloegen zondag alarm over de klimaatcrisis. “Het is heel mooi dat zoveel mensen samenkomen met hetzelfde doel.”

Anne had naast de bloemen ook een pan meegenomen om veel lawaai te kunnen maken. Precies om 15.00 uur slaat ze zo hard als ze kan op de pan, zelfs haar houten lepel breekt af. “Het voelt goed om eens lekker herrie te kunnen maken met z’n allen. Dit is echt een alarm om anderen wakker te schudden, want zo kan het niet langer”, vertelt Anne.

Tekst gaat verder onder de foto



Anne de Beus. Foto: Camiel Beekers

‘Ik wil een mooie planeet achterlaten voor de volgende generatie’ - Bart Lauwen

Naast partijleden van GroenLinks, SP, Volt en Partij voor de Dieren was raadslid Bart Lauwen van D66 zondag ook aanwezig. “Wij zijn hier om onze onvrede te uiten over het klimaatbeleid van de afgelopen jaren. Wij willen duidelijk maken dat we allemaal moeten stemmen voor het klimaat. Dat kan door D66 te stemmen, maar ook op andere partijen die investeren in klimaat”, legt hij uit. “Je merkt zelf hoe erg het weer schommelt. In februari kon je schaatsen en een week later scheen de zon weer. Dat is niet meer normaal en mensen kunnen het niet meer ontkennen.” Samen met zijn partijgenoten is Bart met de bakfiets naar de demonstratie gekomen. “Ik wil een mooie planeet achterlaten voor de volgende generatie. Een beter klimaat begint bij jezelf en daarom kunnen we allemaal keuzes maken die toch een klein beetje impact hebben. Hoe meer mensen dat doen, hoe meer mensen we aansteken.” Daarom vond Bart het ook goed om te zien hoeveel mensen er aanwezig waren om het alarm te luiden voor het klimaat. “We hebben nu laten zien met hoeveel we zijn en ik hoop dat we een signaal hebben kunnen afgeven aan anderen”, geeft Bart aan.



Camiel Beekers