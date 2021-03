Binnenspeeltuin Joepie verdwijnt na bijna 22 jaar uit Breda

BREDA - Binnenspeeltuin Joepie verdwijnt uit Breda. Na bijna 22 jaar krijgt het pand aan de Terheijdenseweg een nieuwe invulling.

Het is voor veel jongeren een plek waar ze goede herinneringen aan hebben van kinderfeestjes en gezinsuitjes: Binnenspeeltuin Joepie. Bijna 22 jaar lang was het kinderspeelpaleis gevestigd aan de Terheijdenseweg in Breda. Maar sinds maandag 15 maart is Joepie in de huidige vorm gestopt, laat eigenaresse Liesbeth van Tilburg weten.

Als reden voor het stoppen van Joepie noemt Van Tilburg de veranderende markt en de hoge investeringen die op komst waren. Toen ze een mooi aanbod kreeg van een nieuwe huurder die een andere recreatieve invulling wil geven aan het pand, is besloten hierop in te gaan. Van Tilburg benadrukt dat Joepie niet failliet is en dat het coronavirus niet de reden is om te stoppen met de binnenspeeltuin.

Van Tilburg is naast de eigenaresse van Joepie ook die van Pannenkoekenrestaurant en Speeltuin Vrouwenhof in Roosendaal. Die ondernemingen blijven bestaan. Wie nog waardebonnen van rittenkaarten thuis heeft liggen voor Joepie, hoeft zich geen zorgen te maken. Die zijn inwisselbaar bij de speeltuin en het restaurant in Roosendaal.