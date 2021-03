Liefdevolle boodschappen vullen Bredase straten: ‘Van Depla tot Radio Pannenkoek, iedereen verdient wat liefde’

BREDA - Een blijk van waardering, het tonen van liefde en het steken van een hart onder de riem. Dat is het doel van de odes die momenteel overal door de stad te zien zijn. Van een ‘liefdesbrief’ aan burgemeester Depla tot een opbeurende boodschap aan Radio Pannenkoek. Breda kreeg afgelopen dagen wat extra kleur door de liefdevolle posters. De afzender? Goedzooi. “Er mag wel wat meer liefde zijn in deze wereld.”

Wie de afgelopen dagen door de stad fietste of wandelde kan het niet ontgaan zijn. Overal in Breda zijn posters te zien met liefdevolle boodschappen. Deze zijn gericht aan verschillende (bekende) Bredanaars. Van burgemeester Paul Depla tot de eigenaren van Radio Pannenkoek. Wie de afzender was, was onduidelijk. Tot nu.

Creatief bureau Goedzooi stak de handen uit de mouwen om wat extra liefde de wereld in te brengen. “We kwamen op het idee van de posters omdat we vinden dat er wat meer liefde mag zijn in deze wereld. Zeker nu, tijdens de verkiezingen. We merken dat de maatschappij polariseert”, aldus Mitch van Veldhoven van Goedzooi. “Daarom hebben we mensen die het zwaar hebben een liefdesbrief geschreven.”

In totaal schreef het bureau achttien verschillende boodschappen. “We vonden dat deze Bredanaars een hart onder de riem verdiende”, vertelt Mitch. “Maar er zijn vast mensen die we gemist hebben, die ook een boodschap zouden verdienen.”

Op Facebook en LinkedIn vroegen mensen zich de afgelopen dagen af waar de liefdevolle boodschappen vandaan kwamen. “Dat was heel leuk om te zien”, geeft Mitch toe. “We hebben er bewust voor gekozen om de odes anoniem te houden. Wij moeten niet centraal staan, maar juist de mensen waarvoor de boodschap bedoeld is”, aldus de creatieveling. “We willen aan hen laten merken dat wij als stad aan hen denken, want dit is breder dan alleen Goedzooi. We weten dat dit leeft in de samenleving, maar wij voelde ons aangesproken om de boodschapper te zijn.”

Tot aanstaande maandag zijn de posters te bewonderen. Daarna worden ze weer verwijderd.