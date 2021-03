Bewoners van flat aan de Draaiboom opgeschrikt door brand

BREDA - Op de derde verdieping van een flat aan de Draaiboom heeft donderdagavond een brand gewoed. Een balkon brandde volledig uit.

Om iets over 22.00 uur kwam er donderdagavond een melding binnen van een brand in een flat aan de Draaiboom. Brandweer ging met spoed ter plaatse naar het pand in Heusdenhout.

Er bleek brand te woeden op de derde verdieping van de flat. Daarbij kwam veel rook naar buiten. Het gehele balkon is uiteindelijk uitgebrand. Ook binnen is er veel schade.

De politie zette de straat in beide richtingen af. Ook waren er veel boa’s aanwezig. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is nog niet duidelijk. Ook is niet duidelijk of er mensen gewond zijn geraakt bij de brand.