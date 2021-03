Oplossing voor drukte bij milieustraat: 45 minuten in de rij? Dan tweede milieustation open

BREDA - ‘45 minuten in de rij? Dan een tweede milieustation erbij.’ Volgens dat principe wil wethouder Daan Quaars vanaf 6 april weer gaan werken. De opening van het milieustation aan de Slingerweg bij drukte moet de urenlange wachtrijen bij het Spinveld voorkomen. De gemeenteraad moet nog akkoord gaan met het plan.

Er is de afgelopen maanden veel te doen geweest over de drukte bij de milieustraat aan het Spinveld. Daar gebeurt het regelmatig dat Bredanaars met grofvuil aan moeten sluiten in een lange rij. Wachttijden van een uur of zelfs twee uur in het weekend zijn niet meer bijzonder. En dat terwijl het gratis aanbieden van grofvuil aan straat sinds 1 januari niet meer mogelijk is. De gemeenteraad eiste recentelijk een oplossing voor het probleem van wethouder Daan Quaars. En die oplossing lijkt er nu te komen.

De wethouder werkt aan een voorstel om opnieuw te gaan werken met het principe ’45 minuten in de rij? Dan een tweede milieustation erbij’. Als de gemeenteraad daarmee akkoord gaat, want die extra opening brengt uiteraard kosten met zich mee, kan het systeem vanaf 6 april in werking treden. Wanneer de rij bij het Spinveld dan langer wordt dan 45 minuten wachten, dan zal de milieustraat aan de Slingerweg ook open gaan.

Probleem

Het huidige probleem is mede ontstaan door de coronamaatregelen. Daardoor mogen er nog maar zeven in plaats van twaalf auto’s tegelijkertijd het terrein op. Bovendien brengen Bredanaars vaak méér afval dan voorheen, en komen ze vaker alleen, stelt de wethouder. Daardoor duurt het legen van de aanhangers ook langer.