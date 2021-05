Van nooit sporten naar een halve marathon rennen: Bredase studenten doen het voor KWF

BREDA - Voor Herendispuut Dutch Intelligence is het afgelopen jaar niet heel leuk geweest. Normaal gesproken houden zij zich namelijk vooral bezig met feesten organiseren. Maar dat is al lange tijd niet meer mogelijk. Daarom gaan de studenten nu een compleet andere uitdaging aan: Op 4 oktober willen zij met z’n allen een halve marathon rennen om geld op te halen voor KWF Kankerbestrijding.

Herendispuut Dutch Intelligence is een vriendengroep van elf studenten. Het dispuut is onderdeel van de grootste studentenvereniging van Breda, namelijk Phileas Fogg. “Ons dispuut staat er vooral om bekend dat we veel organiseren”, legt student Gijs de Koning uit. “We organiseren normaal gesproken heel het jaar door verschillende grote feesten. En we staan ook bekend om ons grote introfeest.” Maar feesten zat er afgelopen jaar voor de studenten helaas niet in. Daarom gooien ze het nu over een heel andere boeg.

KWF

De studenten willen geld in gaan zamelen voor KWF kankerbestrijding. “In tijden van corona wordt er veel aandacht gegeven aan het virus en blijven andere goede doelen vaak achter”, legt Gijs uit. “Daarom wilden we graag iets doen voor een goed doel dat niks te maken heeft met corona. We hebben toen al snel besloten om te kiezen voor KWF kankerbestrijding. Bijna iedereen kent wel een persoonlijk verhaal van iemand die geraakt is door die ziekte. Daarom willen we er ons graag voor inzetten.”

De studenten hadden het zichzelf natuurlijk makkelijk kunnen maken door ‘gewoon’ te gaan collecteren. Maar in plaats daarvan hebben de studenten zichzelf voor een flinke sportieve uitdaging gezet: Een halve marathon rennen. “We wilden graag écht iets doen. Toen kwamen we op het idee om een halve marathon te gaan rennen. We gaan mensen vragen om te doneren, en we zijn ook actief bezig met het zoeken naar sponsors.” Omdat het een Bredaas dispuut is, zal die halve marathon uiteraard gerend worden tijdens de Singelloop.

Uitdaging

Gijs geeft eerlijk toe dat het nog een hele uitdaging zal gaan worden om iedereen klaar te stomen voor de halve marathon. “Ons hele dispuut doet mee, en ook een aantal oud-leden. We zijn in totaal dus met 20 man.” Zelf heeft Gijs wel wat ervaring. Hij doet aan hockey en loopt regelmatig hard. “Ik kan al wel tien kilometer rennen, dus ik kan mijn trainingsschema vanaf daar beginnen. Maar er doen ook jongens mee die momenteel nooit sporten. Dat wordt dus nog een hele inspanning om in oktober samen een halve marathon te rennen!”