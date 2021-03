Rotterdammer die man neerstak bij Dancetour staat nu voor de rechter voor doodslag

BREDA - De Rotterdammer die in 2019 voor flink wat opschudding zorgde bij Dancetour door iemand te mishandelen en te steken met een mes staat binnenkort voor de rechter. Twee maanden na het incident in Breda was hij betrokken bij de dood van man in Den Haag. Het Openbaar Ministerie eist elf jaar cel tegen de man.

Bij Dancetour in 2019 zorgde een 19-jarige Rotterdammer voor problemen. Hij gedroeg zich opdringerig, en duwde diverse mensen opzij. Een 36-jarige man uit Teteringen besloot er wat van te zeggen. Maar dat kwam hem duur te staan. De Rotterdammer had een mes bij en stak hem in zijn zij. De verdachte werd opgepakt door de politie.

Twee maanden later was de Rotterdammer weer betrokken bij een incident. Deze keer met een ernstigere afloop. De Rotterdammer stak in Den Haag met een mes zestien keer in op een 47-jarige man. Het slachtoffer overleed aan zijn verwondingen. De Rotterdammer stelt zelf dat het noodweer was, en dat hij door het slachtoffer bedreigd was met een mes. Maar de politie vond bij het slachtoffer geen mes. Volgens de officier van justitie is er dan ook geen bewijs dat het noodweerscenario aannemelijk maakt.

Het Pieter Baan Centrum heeft de Rotterdammer geobserveerd. De deskundigen hebben een milde psychische stoornis vastgesteld. Daarmee hield de officier van justitie in haar strafeis enigszins rekening mee. Zij eiste tegen de Rotterdammer elf jaar cel. De uitspraak is over twee weken.