Nepkoerier steelt 150 telefoons bij winkel in Ginnekenstraat: Politie toont beelden

BREDA - De politie heeft bewakingsbeelden getoond van de nepkoerier die op woensdag 23 december de gehele voorraad telefoons heeft gestolen bij een telefoonwinkel in de Ginnekenstraat. De man deed dat door een vervalste opdracht te tonen.

Op woensdag 23 december was de sluiting van de winkels door de aangescherpte lockdown net een week een feit. Een dief maakte daar gretig gebruik van. Hij ging met een vervalste opdracht naar een telefoonwinkel aan de Ginnekenstraat, waar hij vertelde dat hij vanwege de lockdown de winkelvoorraad mee moest nemen.

De medewerkers in de winkel hebben geen argwaan en geven de gehele voorraad gloednieuwe mobiele telefoons mee. De mobieltjes zijn verpakt in roze plastic bakken. De oplichter vervoert deze met zijn steekwagen en loopt vanaf de Ginnekenstraat de Bleekstraat in. Het gaat om bijna 150 toestellen met een waarde van vele tienduizenden euro’s.