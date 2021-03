Politie zoekt nog steeds naar piepjonge gewapende overvallers van cafetaria Haagweg

BREDA - De politie is hard op zoek naar tips die kunnen leiden tot de aanhouding van de twee piepjonge overvallers die in februari hun slag sloegen in een cafetaria aan de Haagweg. Zij maakten gebruik van een mes en een pistool om het personeel van de cafetaria onder druk te zetten. De buit was niet groot, die bedroeg slechts tientallen euro’s.

Er is nog steeds geen spoor van de twee overvallen die op 2 februari met een pistool en een mes een cafetaria aan de Haagweg binnenstormden. In eerste instantie toonde de politie vanwege de jonge leeftijd van de daders alleen geblurde beelden van het tweetal. Maar inmiddels zijn ook de gewone beelden naar buiten gebracht, in de hoop dat die tot nieuwe tips leiden.

Overval

De overval vond plaats op 2 februari 2021. Twee jongens stormden de cafetaria aan de Haagweg binnen en gooiden een tas op de balie. De twee richtten een mes en een pistool op het personeel en eisten geld. Toen één van de personeelsleden hen een handje briefgeld gaf, gingen de twee ervan door. De politie schat de jongens zo’n 14 tot 15 jaar oud. “De kans is daarom groot dat ze uit de buurt komen”, stelt politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk. “Het is tientjeswerk, maar het gaat wel om een gewapende overval. Het is heel belangrijk dat we deze overvallers vinden.”

Signalement

Het gaat om twee jongens van ongeveer 15 jaar, die beiden zo’n 1 meter 65 lang zijn en een smal postuur hebben. De ene jongen droeg een blauwe joggingbroek, sneakers en handschoenen zonder vingertoppen. De ander droeg een jas met een bontkraag en witte sneakers. Voor de overval plaatsvond, droegen de jongens een tas van de Lidl met zich mee.