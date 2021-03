Grote bende in Park Valkenberg na zomerse dag

BREDA - Het was gisteren, net zoals vandaag, een stralende dag. En daar genoten Bredanaars volop van. Park Valkenberg stroomde helemaal vol. Aan het eind van de middag riep de gemeente inwoners zelfs op om niet meer naar het park te komen in verband met de grote drukte. En dat het druk is geweest, dat kon de politie vanochtend zien. "Fijn dat iedereen van het mooie park heeft genoten, nu kan de gemeente weer genieten van het opruimen."

Lege blikjes bier, zakken met chipsresten en rondslingerende servetten. Park Valkenberg lag vanochtend bezaaid met afval. Bredanaars genoten gisteren in het park massaal van de zon, maar lieten ook massaal hun rotzooi achter. En daar was politieteam Markdal, op z'n zachtst gezegd, niet over te spreken.

"Fijn dat iedereen van het mooie Park Valkenberg geniet", laat het politieteam vanochtend via Instagram weten. "Nu kan de gemeente Breda weer genieten van het opruimen van het park. Bezoekers van het Park Valkenberg, dank jullie wel."

Het gebeurt vaker dat het park, na een zomerse dag, vol ligt met afval. De gemeente heeft inmiddels extra vuilniszakken aan de lantaarnpalen in het park gehangen.