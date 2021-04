Sleutel van Koepel officieel overhandigd aan producent ZODIAC de Musical

BREDA - Vanmiddag is officieel de sleutel van de voormalige Koepelgevangenis overgedragen aan de producent en de regisseur van ZODIAC de Musical. De Koepel zal de komende weken worden omgebouwd tot een musicaldecor. Vanaf mei moet de musical spelen in de voormalige gevangenis.

FutureDome Events overhandigde vanmiddag, in het bijzijn van wethouder Marianne de Bie, de sleutel van de voormalige Koepelgevangenis aan de producent en de regisseur, William Spaaij, van ZODIAC De Musical. “Het pand en het verhaal passen gewoon bij elkaar en het is prachtig dat het hier in breda zo tot leven mag komen”, aldus de Bie. “We gaan er alles aan doen om de musical, ook tijdens corona, door te kunnen laten gaan. Mogelijk kan dit door middel van testen of iets dergelijks.”

De producent is erg enthousiast over de locatie waar de musical opgedragen gaat worden. “We waren op zoek naar een locatie waarin je letterlijk de hemel in kijkt, dat was meteen de Koepel in Breda”, aldus de producent. “We gaan vandaag meteen beginnen met opbouwen.”

De sleuteloverdracht is meteen het startsein voor een wekenlange opbouw van een pop-up theater, waarin de cast half april de laatste repetitieperiode ingaat. In mei is de productie klaar om de deuren te openen voor het publiek. Wel onder voorwaarde van de dan geldende coronamaatregelen. Eén van de eerste voorstellingen wordt mogelijk opgevoerd voor Groep 8-leerlingen uit Breda.

ZODIAC de Musical

ZODIAC de Musical speelt zich af in de toekomst. Het verhaal gaat over een Boogschutter die vanuit het universum naar de mensheid op aarde afreist. Zijn opdracht is om de vier elementen, vuur – aarde – lucht – water, terug te vorderen op de mens. De musical gaat over bewustzijn, astrologie en technologie. Het is een voorstelling vol spanning, humor en een gezonde dosis romantiek