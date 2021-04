Restaurantactie levert 4000 euro op voor Stichting Mees

BREDA - Normaal gesproken houdt de Bredase serviceclub Lions Quatro Breda jaarlijks een ledrun voor het goede doel. Maar dat is dit jaar niet mogelijk. Toch zitten de Bredanaars zeker niet stil. Met een speciale restaurantactie werd er 4000 opgehaald voor medisch kinderdagverblijf Mees, én werd de horeca gesteund.

Lions Quatro Breda is bekend van hun jaarlijkse Ledrun. Daar doen normaal gesproken zo’n 500 lopers aan mee. Op die manier wordt er geld opgehaald voor het goede doel. Dat die ledrun niet door kan gaan dit jaar, mocht van de Bredanaars niet betekenen dat er ook geen geld opgehaald zou kunnen worden. Daarom werd ‘Eet mee, steun Mees’ in het leven geroepen.

In totaal deden vier restaurants mee aan de actie: De Veestallen, Brasserie De Haenen, De Swaen en K-eet catering. Zij verzorgden 4-gangen culinaire thuismenu’s waarvan een deel van de opbrengst naar het goede doel ging. Deze actie zorgde enerzijds voor meer bestellingen, anderzijds voor ondersteuning van de kinderen van Mees. Richard van Velzen, Restaurant de Veestallen: “Het is een bijzondere actie waar wij graag aan bijdragen. Het mes snijdt aan twee kanten, we serveren zo meer thuismenu’s en nog belangrijker, we helpen zo kinderen in Breda.”

De Stichting NSGK, voor het gehandicapte kind, heeft dit initiatief ook financieel ondersteund. De vier restaurants haalden samen 4.000 euro op. Met het geld wordt een bijzondere speeltuin van het medisch kinderdagverblijf Mees in Breda gerealiseerd. Zo beleven kinderen met een meervoudige of verstandelijke beperking volop speelplezier.

Volop speelplezier

Voor kinderen met een meervoudige of verstandelijke beperking is het vaak niet mogelijk om naar een regulier kinderdagverblijf te gaan. Stichting Mees biedt ze een fijne en veilige speelomgeving. De actie brengt de kinderen van Mees volop speelplezier. Van het opgehaalde bedrag komt er onder meer een speciale schommel en andere speelelementen. Zo kunnen de kinderen van Mees samen spelen met kinderen zonder beperking. Claudia van den Bliek, Stichting Mees: “We zijn ontzettend blij met deze donatie. Zo mooi dat kinderen met en zonder beperking hier straks lekker samen spelen.”