Holland Casino Breda en Chassé Theater mogen eindelijk weer bezoekers ontvangen

BREDA - Het Holland Casino Breda en Chassé Theater zijn geselecteerd om deel te nemen aan testdagen. Het Bredase casino zal op 24 april de deuren openen voor bezoekers. Het theater zal op 16, 17 en 18 april drie testvoorstellingen organiseren waar in totaal 1200 bezoekers bij welkom zijn. Op beide plekken moeten bezoekers voor hun bezoek een negatief testresultaat kunnen laten zien.

Deze maan kunnen er tienduizend bezoekers naar proefevenementen in heel het land. Het Chassé Theater is een van de locaties binnen deze landelijke pilot: op 16, 17 en 18 april zijn er drie testvoorstellingen te zien voor in totaal twaalfhonderd bezoekers. Ook Holland Casino Breda is geselecteerd. Zij openen 24 april de deuren voor bezoekers.

De landelijke pilot ‘Testen voor toegang’ is een initiatief van Stichting Open Nederland. Het doel is het leveren van een bijdrage aan het heropenen van het sociaal leven in Nederland. Deze maand zullen er meerdere proefevenementen worden georganiseerd op gesloten locaties. Naast theaters en casino’s zijn dat ook musea en dierentuinen.

Testen

Het Chassé Theater mag drie theatervoorstellingen aanbieden. De bezoeker dient zich binnen veertig uur voorafgaand aan de voorstelling getest te hebben. Bij een negatieve testuitslag kan men de uitslag in de CoronaCheck-app plaatsen of printen. Het bewijs van de uitslag zal vertoond moeten worden bij de ticketcontrole in het theater.

Bij de pilots bij Holland Casino moeten gasten zich ook van tevoren laten sneltesten op een speciale locatie van Stichting Open Nederland. Dat testen gebeurt dus niet in de casino’s en is gratis. Alle gasten van de casino’s dienen zich aan de basismaatregelen te houden, waaronder het houden van 1,5 meter afstand. Ook wordt er rekening gehouden met de avondklok zolang die van toepassing is.

De resultaten van alle testevenementen binnen de landelijke pilot zullen gebruikt worden in de beslissing om de maatregelen sneller te verruimen. Ook wordt er gekeken of er bepaalde sectoren eerder open kunnen binnen het huidige risiconiveau. Het Chassé Theater laat weten graag mee te werken aan deze doelstelling. “Als Chassé Theater willen wij midden in de samenleving staan. Als wij een bijdrage kunnen leveren om die weer op gang te brengen dan zullen wij dat doen. Mensen hunkeren naar collectieve belevenissen, en wij met hen. Als het op deze manier weer mogelijk wordt om van theater te genieten dan zijn wij van de partij,” aldus directeur Ruud van Meijel. Chassé Theater laat weten ‘grote namen’ te hebben vastgelegd voor de voorstellingen. Die worden later vandaag bekend gemaakt.