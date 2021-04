Prijkt jouw onderwerp straks op het jubileumshirt van de Singelloop?

BREDA - De Bredase Singelloop viert dit jaar een jubileum. En daar hoort volgens de organisatie een bijzonder shirt bij. "En daarbij maken we graag gebruik van de vele talenten van de deelnemers en supporters van de Bredase Singelloop."

Bij het 30-jarige jubileum werd de organisatie van de Singelloop zo verrast door de creatieve inzendingen, dat zij nu opnieuw een wedstrijd uitschrijven. "Hoe tof is het als jouw ontwerp op het jubileumshirt komt te staan", aldus de organisatie. Het is de bedoeling dat het ontwerp 1 mei gepresenteerd wordt, zodat de deelnemers en supporters het shirt kunnen bestellen.

Iedere creatieveling mag mee doen. "Je mag gebruik maken van twee kleuren, plus de kleur van de ondergrond", zegt de organisatie. "De uiterste inzenddatum is zondag 12 april." Inzenden kan via communicatie@bredasesingelloop.nl..

Uit de inzendingen worden drie shirts gekozen die worden voorgelegd aan een publieksjury. De winnaar wordt bekend gemaakt op 1 mei. Het winnende ontwerp wordt gebruikt als het officiële Singelloop Lustrumshirt.

Let op: "Het logo van de Bredase Singelloop is dit jaar gemoderniseerd! We vinden het natuurlijk super tof als het nieuwe logo verwerkt."