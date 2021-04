Dagenlang was Bredase Senaida de dupe van een groeiende stapel grofvuil voor de deur

BREDA - Ze is de dupe van haar ‘brave’ gedrag. Dat is hoe Senaida uit Breda het zelf ziet. Zij betaalde de verplichte 25 euro om wat grofvuil op te laten halen. Maar door de vele bijplaatsingen van buurtbewoners nam de gemeente het afval niet mee. Dagenlang groeide de berg puin voor haar deur. Gelukkig is er na ruim vier dagen een oplossing in zicht, en zal de grote berg puin eindelijk worden opgeruimd.

Wie van zijn grofvuil af wil, kan het zelf wegbrengen naar de milieustraat. Maar je mag het ook aan huis laten ophalen. Dat kost je wel 25 euro. Het is de optie waar de Bredase Senaida voor koos. Zij zette netjes op het afgesproken moment een paar stoelen en een uit elkaar gehaalde kast op de stoep voor de deur bij haar woning aan de Vijftigbunder. Maar toen zij ‘s avonds thuis kwam, was het afval niet verdwenen. In plaats daarvan was de berg grofvuil enkel gegroeid.

“Mensen hebben veel afval bij mijn grofvuil geplaatst”, legt ze uit. “In mijn brievenbus vond ik een brief van de gemeente. Daarin werd uitgelegd dat ze mijn afval niet mee hebben genomen omdat het meer was dan was aangemeld.” En dat klopt ook. Door de vele bijplaatsingen stond er veel meer afval op de stoep dan volgens de richtlijnen kan worden opgehaald voor de betaalde 25 euro. “Maar daar kan ik toch niks aan doen?”, aldus de gedupeerde Bredanaar.

Dagenlang zat ze met haar handen in het haar. Om de berg afval op te laten halen, zou zij inmiddels 75 euro moeten betalen. En de gemeente waarschuwde haar zelfs al dat als zij geen oplossing zocht, zij een boete kan krijgen voor de berg afval voor haar deur. “Ik vind dit geen manier van werken. Hoe had ik dit nou kunnen voorkomen? Ik kan er toch niet als een politieagent naast gaan staan. Er wordt nu gezegd dat ik ‘mijn’ grofvuil weer binnen moet halen. Maar dat ga ik natuurlijk niet doen. Ik ga toch niet deze berg van andermans afval binnen zetten.”

Oplossing

Dagenlang had Senaida veelvuldig contact met de gemeente Breda, terwijl de berg grofvuil voor haar deur steeds verder bleef groeien. Maar lange tijd bleef een oplossing uit. Want bij het aanmelden van grofvuil ga je akkoord met de voorwaarden, en daar staat in dat je zelf moet zorgen dat de hoeveelheid grofvuil die je buiten plaatst klopt met wat je hebt aangemeld. En daar voldeed Senaida niet aan. Toch werd er na vier dagen flinke kopzorgen tóch een oplossing gevonden. Vanmiddag zal de berg puin toch worden opgehaald. Ook zal er een boa langskomen die zal bekijken of achterhaald kan worden welke mensen hun grofvuil hebben bijgeplaatst. Dat zal gezien worden als een afvaldumping. “Ik moet er nog een keer 25 euro voor betalen, maar dan ben ik er gelukkig wel eindelijk vanaf.”