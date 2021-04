Vier aanhoudingen na wilde achtervolging op de A16 bij Breda

BREDA - De Koninklijke Marechaussee heeft vannacht in nauwe samenwerking met de Nationale Politie twee mannen en twee vrouwen aangehouden na een wilde achtervolging op de A16. Daarbij werden snelheden van meer dan 200 kilometer per uur gehaald.

Ter hoogte van Breda wilden marechaussees vannacht rond 02.00 uur een Audi controleren met vier inzittenden. Nadat de bestuurder meerdere malen een stopteken had genegeerd besloot hij met hoge snelheid weg te rijden van de surveillanceauto van de Marechaussee. Hierop volgde een achtervolging, waarbij de bestuurder van de Audi de achtervolgende marechaussees meerdere malen afsneed en andere gevaarlijke manoeuvres uitvoerde op de snelweg.

Nadat snelheden van rond de 200 km/per uur werden gehaald namen ook eenheden van de dienst infra van de Politie deel aan de achtervolging. Dit resulteerde bij Rotterdam in het klemrijden van de auto en aanhouding van de vier inzittenden. In de auto troffen marechaussees en politieagenten meerdere flessen met lachgas aan en gebruikte ballonnen. Verder onderzoek wees uit dat de inzittenden over geen enkel reisdocumenten beschikten. Het viertal, vermoedelijk met de Franse nationaliteit, is vervolgens meegenomen naar de brigade van de Marechaussee voor verder onderzoek. De auto is in beslag genomen, naar de identiteit van de inzittenden wordt verder onderzoek gedaan.

De bestuurder wordt onder meer het veroorzaken van gevaar op de weg en het negeren van stoptekens ten laste gelegd.