NAC wint moeizaam van tiental Jong FC Utrecht

BREDA - Dankzij een eigen doelpunt van Rick Meissen en doelpunten van Moïse Adiléhou en Sydney van Hooijdonk stapte NAC vanavond als winnaar van het veld. Maar even zweten was het wel voor de club uit Breda. Met tien man (Remco Balk kreeg kort na rust al de rode kaart) kwamen de bezoekers nog op gelijke hoogte door een benutte penalty van Jeredy Hilterman, maar uiteindelijk trok NAC dus toch aan het langste eind.

Maurice Steijn gooide het vandaag over een andere boeg. Voor het eerst in lange tijd kreeg Nick Venema weer een basisplaats op de linksbuiten positie. Ook keerde Kaj de Rooij terug in de basis en verving Jethro Mashart de zieke Michaël Maria.

Na een aantal waarschuwingen van Bredase zijde was het in de 25e minuut raak. Na een goede actie van Robin Schouten schoot hij de bal hard en laag voor richting de inlopende Venema. Verdediger Rick Meissen probeerde met een uiterste krachtsinspanning een doelpunt te voorkomen, maar gleed hiermee de bal in eigen doel: 1-0. Dit was tevens de ruststand.

Al vroeg in de tweede helft kreeg FC Utrecht de tweede dreun te verwerken. Remco Balk zag de rode kaart na een stevige charge op Kaj De Rooij en moest de kleedkamer op gaan zoeken. Hierdoor kreeg NAC meer ruimte, maar het ontbrak vaak aan de eindpass. De mooiste poging van de avond was een omhaal van Mounir El Allouchi. Helaas voor hem stond doelman Paes een wereldgoal in de weg.

In de 71e minuut kwamen de bezoekers tegen alle verhouding in op gelijke hoogte. Een handsbal binnen het eigen zestienmetergebied van Thom Haye werd bestraft met een penalty. Jeredy Hilterman wist wel raad met dit buitenkansje en schoot de 1-1 op het scorebord.

Lang konden de Domstedelingen niet van dit doelpunt genieten. In de 78e minuut scoorde Moïse Adiléhou de 2-1. Twee minuten later kon NAC opnieuw juichen, toen Sydney van Hooijdonk een vrije trap van de rand van het zestienmetergebied feilloos in de bovenhoek schoot.



Hierna kreeg NAC nog een aantal kansen, maar tot een vierde treffer kwam het niet meer.