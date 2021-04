Huisarts Nikkels blijft uit protest Bredanaars jonger dan zestig vaccineren met AstraZeneca

BREDA - In Nederland worden geen mensen jonger dan 60 meer gevaccineerd met AstraZeneca. Dat op advies van de Gezondheidsraad. Maar daar heeft de Bredase huisarts Berend Nikkels geen boodschap aan. In Op1 legde hij gisteren uit waarom hij uit protest ook mensen jonger dan 60 blijft prikken met het vaccin.

De Bredase huisarts Berend Nikkel schoof gisteren aan in Op1. De huisarts werd landelijk nieuws toen bekend werd dat hij doorgaat met het vaccineren van mensen jonger dan zestig met AstraZeneca. Dat is tegen het advies van de Gezondheidsraad in. Nikkels vaccineert met de restpartijen vaccin die hij heeft kwetsbare patiënten. Dat gaat onder andere om mensen met kanker, mensen die aan de dialyse zitten en mensen die een transplantatie hebben gehad.

“Begin februari moest ik het vaccin bestellen. Dat was voor de mensen van 64 en 63, kinderen met down en mensen met een BMI van meer dan veertig. Dat aantal heb ik wat ruim ingeschat. Dus toen heb ik besloten om de rest te gebruiken voor extra kwetsbaren”, legt hij uit. En daarmee maakt hij veel patiënten dolblij. “Als ik bel dat mensen mogen komen voor een vaccinatie met AstraZeneca, zijn ze soms tot tranen geroerd.”

Oorlog

Nikkels is boos op de Gezondheidsraad omdat zij het vaccineren met AstraZeneca zo ‘achteloos’ stopzetten. “We zitten midden in een oorlog. De veldhoespitalen liggen vol en de kogels fluiten om de oren. Er vallen doden. En dan zegt de generaal: Ik neem jou je kogels af. Want een verdwaalde kogel heeft iemand van ons geraakt. Dus stoppen we de hele campagne. Vanwege één dode.”

Berend Nikkels kreeg in Op1 veel bijval over zijn standpunt, zoals van internist Robin Peeters. “In de beeldvorming is iets goed verkeerd gegaan. Op de vliegreis naar Griekenland is de kans op trombose honderd keer zo groot dan bij een vaccinatie met AstraZeneca. We moeten veel meer naar een systeem waarbij je de patiënt zelf een keuze laat maken om een vaccin wel of niet te willen.”