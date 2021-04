Chassé Theater blikt terug op succesvol testevenement: ‘Het was voor bezoekers als thuiskomen’

BREDA - In heel Nederland worden op het moment volop testevenementen gehouden om de verspreiding van corona te onderzoeken. Zo ook in Breda. Het Chassé Theater mocht gisteren na lange tijd voor het eerste weer een voorstelling houden. Met succes, “voor veel bezoekers was het als thuiskomen”, aldus woordvoerder Eveline Hollanders.

Vrijdagavond opende het Chassé Theater voor het eerst sinds lange tijd weer haar deuren voor publiek. Samen met Testen voor Toegang, een initiatief van Stichting Open Nederland, worden er dit weekend drie testvoorstellingen gehouden. “Het is voor ons heel fijn om er weer te kunnen zijn voor bezoekers die zo graag naar het theater willen”, legt woordvoerder Eveline Hollanders uit. “Wij willen graag een bijdrage leveren aan het op gang brengen van de samenleving.” Dat de samenleving behoefte heeft aan evenementen kon het Chassé Theater merken. “De voorstellingen van Wende met De Wildernis, Roué Verveer en Herman van Veen waren al binnen tien minuten uitverkocht. Daar zijn wij natuurlijk ontzettend blij mee. Het geeft aan dat mensen hier veel behoefte aan hebben.”

Toegang

Bezoekers moeten zich in een tijdslot van 40 uur voor de voorstelling laten testen, waarna ze binnen één uur de uitslag binnen hebben. “Gisteren is er niemand positief getest, waardoor alle 400 bezoekers konden komen.” In de CoronaCheck-app wordt een negatieve uitslag vervolgens omgezet in een digitaal toegangsbewijs. Dit toegangsbewijs, een QR-code, wordt dan bij het Chassé gescand. “Dit proces is heel goed verlopen. Er was een enkeling die moeite had met de app, maar dat werd altijd opgelost. Daarnaast hebben we vooraf veel aandacht besteedt aan hoe we te werk zouden gaan, dat heeft erg geholpen.”

Eenmaal binnen moeten bezoekers zich aan de geldende maatregelen houden. “We pakken het hetzelfde aan als in het najaar”, aldus Holllanders. “De bezoekers kregen van te voren een tijdslot waarin zij naar binnen mochten. Wanneer mensen zich in het theater verplaatsen moeten zij een mondkapje dragen en anderhalve meter afstand houden. Eerst konden de bezoekers nog een drankje halen bij de horeca, die speciaal voor die evenement open mocht, waarna ze naar hun plek in de zaal begeleid werden. Daar mocht het mondkapje weer af en zaten er twee stoelen tussen de huishoudens.”

Voorstelling

Ook de voorstelling werd goed door het aanwezige publiek ontvangen. “Iedereen was heel blij om er weer te zijn. Voor veel vaste bezoekers voelden het als thuiskomen. Anderen vonden het gewoon heel fijn om er weer te zijn.” Niet alleen de bezoekers genoten van de avond. Ook het personeel en de artiesten zijn maar al te blij dat ze weer aan de bak kunnen. “Onder andere het personeel van de horeca en de techniek, maar ook de artiesten, hebben de afgelopen tijd echt veel thuis gezeten. Voor hen was het heel fijn om te mogen doen waarvoor ze er zijn, de podiumkunsten laten zien.”

Het Chassé kijkt terug op een succesvolle avond. “Het is heel goed verlopen, daarom zijn wij hartstikke tevreden”, concludeert de woordvoerder. “We waren razendsnel uitverkocht en gasten hebben een top avond gehad. We hopen dat vandaag en morgen dezelfde beleving bezorgen. Het plan voor de komende dagen blijft verder hetzelfde. Er volgen alleen een paar kleine logistieke aanpassingen, want die 1,5 meter blijft anders dan we gewend zijn. Daar willen we in blijven verbeteren.” Het theater hoopt komende tijd vaker voorstellingen te kunnen houden waarbij de bezoekers zich vooraf moeten laten testen. “Helaas, hebben wij het niet zelf voor het zeggen. We worden vanuit de branchevereniging en de gemeente benaderd of wij willen meewerken aan testevenementen, maar we hopen het natuurlijk snel weer te kunnen doen.”

Achteraf testen

Het is voor gasten niet verplicht om zich achteraf opnieuw te laten testen. Dat gaat op vrijwillige basis. “Mensen hebben zich in het theater aan de geldende maatregelen gehouden. Daarom is het niet verplicht om je na afloop opnieuw te laten testen. De focus van deze test lag ook voornamelijk op de toegang tot het theater. Mocht één van de aanwezigen de komende dagen toch positief testen, dan krijgen andere gasten dat via de GGD of de CoronaMelder app te horen.”