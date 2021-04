Groen licht voor 538 Oranjedag: 10.000 man op het Chasséveld

BREDA - Na een jaar zonder grote evenementen kunnen Bredanaars op zaterdag 24 april eindelijk weer eens met 10.000 man genieten van een groot feest. In samenwerking met Fieldlab houdt 538 die dag een groot oranjefeest het Chasséveld onder de naam ‘538 Oranjedag.’ De line-up is gevuld met grote namen zoals Snollebollekes, Armin van Buren, Kraantje Pappie en Afrojack.

Veel Bredanaars hadden de hoop op een groot feest op het Chasséveld tijdens Koningsdag waarschijnlijk al opgegeven. Maar dat is niet nodig, maakte 538 vanavond bekend. Drie dagen eerder dan ‘normaal’ zal er een groot oranjefeest losbarsten op het Chasséveld voor 10.000 man onder de naam 538 Oranjedag. Het evenement wordt door Fieldlab Evenementen benut voor een opschalingstest, waarmee de tweede fase van de praktijkonderzoeken wordt ingegaan. De doelstelling van deze tweede fase is om vast te stellen of ervaringen uit de eerste fase ook toepasbaar zijn bij grotere aantallen deelnemers.

Voorbereidingen in volle gang



Achter de schermen zijn de voorbereidingen met dj’s en artiesten voor het event op 24 april al in volle gang. Coco Hermans, Radio Director 538: “Op 24 april gaan we met 10.000 luisteraars Breda compleet op z’n kop zetten. We zijn ongelooflijk trots en vereerd dat we samen met Fieldlab Evenementen ‘538 Oranjedag’ - het grootste test-event tot nu toe! - mogen organiseren. Daar hebben wij, de artiesten, 538-dj’s en luisteraars allemaal lang naar uitgekeken.”

Ook burgemeester Paul Depla is enthousiast en trots op de komst van het grote testevenement naar Breda. “In Breda zijn we tijdens de corona-pandemie steeds op zoek naar manieren hoe dingen op een verantwoorde en veilige manier wél kunnen. De behoefte hieraan neemt ook toe in de samenleving”, legt hij uit. “We zijn trots op het feit dat Fieldlab Evenementen in samenwerking met Radio 538 in onze stad zo’n belangrijk praktijkonderzoek mogen gaan uitvoeren van het kabinet. Daarmee onderzoeken ze hoe een live muziek-event op een veilige manier kan plaatsvinden. De ervaringen uit dit Fieldlab gaan ons weer een stap verder brengen in de richting van meer mogelijkheden. Het voelt goed dat we daar vanuit Breda aan kunnen bijdragen.”



Line-up

Voor de line-up heeft 538 grote namen kunnen strikken. Zo komen Afrojack, Armin van Buuren, Chef’Special, Snollebollekes, Kraantje Pappie en Kris Kross Amsterdam. Verder is de line-up gevuld met Chris Deluxe, Coen und Sander Fest met Wilbert Pigmans, René Karst & John de Bever, Davina Michelle, Die Verrückte met Rene Le Blanc, Donnie & Frans Duijts, DI-RECT, Emma Heesters, Jaap Reesema en Pommelien Thijs, Krezip, Lucas & Steve, Maan, Miss Montreal, Racoon, Rolf Sanchez, Sunnery James & Ryan Marciano, Stuk, Suzan en Freek en Wolter Kroes.



De pre-registratie voor ‘538 Oranjedag’ gaat vanavond nog open en sluit op donderdag 15 april om 12.00 uur. 538 Oranjefans die zijn ingeloot naar aanleiding van de pre-registratie ontvangen op 15 april vanaf 12.00 uur een SMS, waarmee zij tickets kunnen kopen. Aanmelden kan via www.538.nl/oranjedag

Reactie Fieldlab

Marcel Elbertse, Voorzitter Stuurgroep onderzoeksprogramma Fieldlab Evenementen: “Wij zijn heel blij dat we vandaag een nieuwe reeks onderzoeken mogen aankondigen. Het is mooi dat we deze opschalingstesten kunnen doen, waar we eerder opgedane kennis met hogere bezoekersaantallen kunnen toetsen. We realiseren ons terdege dat dit een absoluut voorrecht is, zeker met een blik op het huidige epidemiologische beeld, waar versoepelingen voorlopig nog even uitblijven. Deze nieuwe onderzoeken zijn echter essentieel voor de tweede fase van Fieldlab Evenementen.”