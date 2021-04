Streep door Samenloop voor Hoop, KWF trekt stekker uit evenement

BREDA - KWF Nederland heeft besloten te stoppen met de organisatie van de KWF Samenloop voor Hoop. Dat betekent dat er vanuit deze organisatie geen tijd, geld en middelen meer beschikbaar gesteld zullen worden voor het organiseren van lokale Samenloop-evenementen. De Samenloop voor Hoop werd in 2018 voor de eerste keer gehouden in Breda. Eigenlijk zou er in 2020 een tweede editie komen, maar dat kon vanwege corona niet doorgaan.

“We begrijpen dat deze beslissing bij velen moeilijk zal vallen”, stelt het KWF in een verklaring. “Na bijna 15 jaar en 265 Samenlopen komt er nu definitief een einde aan een bijzonder evenement, dat voor duizenden mensen heel veel heeft betekend. We kunnen terugkijken op veel mooie en vaak ontroerende momenten die wij samen hebben meegemaakt.”

De Samenloop is een 24-uurswandelestafette. Mensen die ziek zijn of die ziek zijn geweest staan hierbij samen met familie en vrienden stil bij kanker, maar ze vieren ook het leven. Tijdens de 24-uurswandelestafette vinden er drie ceremonies plaats. De eerste ceremonie is de opening waarbij alle survivors, commissieleden, vrijwilligers en teams op het terrein één keer een ronde lopen. De tweede ceremonie is de zogenaamde Kaarsenceremonie. Wanneer de avond valt verlichten kaarsenzakken met persoonlijke boodschappen het parcours. Tijdens deze ceremonie worden dierbaren herdacht en wordt gevierd dat mensen kanker hebben overwonnen. Het laatste onderdeel is de slotceremonie. Na 24 uur wandelen loopt iedereen de laatste ronde en wordt de opbrengst bekend gemaakt en de cheque overhandigd aan KWF Kankerbestrijding.

In Breda zou het evenement plaatsvinden bij de Bredase atletiekvereniging Sprint.