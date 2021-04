Amphia schaalt IC op naar 38 bedden: ‘De druk is onverminderd hoog’

BREDA - Amphia ziekenhuis heeft vandaag de Intensive Care uitgebreid. De IC bestaat in de normale situatie uit 24 bedden, maar door de toename van het aantal coronapatiënten is vandaag een uitbreiding naar 38 bedden doorgevoerd. “De druk op de IC is onverminderd hoog”, laat een woordvoerder van het ziekenhuis weten.

In februari was de druk op Amphia Ziekenhuis Breda vergeleken met veel andere ziekenhuizen relatief laag. Halverwege die maand lagen er 20 coronapatiënten in het Bredase ziekenhuis, waarvan zeven op de intensive care. Maar sindsdien is er een zorgelijke stijgende lijn te zien. Uit de laatste update van het ziekenhuis wordt duidelijk dat er momenteel bijna 60 coronapatiënten in het Bredase ziekenhuis liggen. Daarvan liggen er 21 op de intensive care.

Vandaag heeft het ziekenhuis de IC-capaciteit uitgebreid. In plaats van 24 bedden bestaat de IC nu uit 38 bedden. Om dat mogelijk te maken wordt de OK-capaciteit met zo’n 50 tot 60 procent afgeschaald, laat woordvoerder van het ziekenhuis Sylvia Verkaart weten. “De OK is alleen beschikbaar is voor acute en urgente zorg. Voor onze patiënten heeft dit tot gevolg dat dagelijks wordt beoordeeld of een operatie op dit moment echt noodzakelijk is of nog kan worden uitgesteld. Deze reductie van de OK is noodzakelijk om IC maximaal met personeel te kunnen ondersteunen. De druk op de IC is onverminderd hoog.”

Petitie

Amphia-arts Rogier Crolla zou graag zien dat het Fieldlab evenement van 538 in Breda niet doorgaat vanwege de grote druk die er rust op het Bredase ziekenhuis. Hij startte daarom een petitie. “Dagelijks worden er nu vanwege capaciteitstekort harde keuzes gemaakt over wie er wel of niet geopereerd kan worden”, legt hij uit. Bij een festival met 10.000 mensen kunnen er medische situaties ontstaan die de toeloop naar de Spoedeisende Hulp (SEH) vergroten. Elke extra patiënt op de SEH betekent minder capaciteit voor andere zorg. Dokter Crolla: “Ik wil niemand een feest afnemen, maar vind dit niet het juiste moment.” De petitie is inmiddels ruim 330.000 keer ondertekend.