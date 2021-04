Dit zijn de versoepelingen: Einde van de avondklok en ‘s middags naar het terras

Demissionair premier Rutte heeft vanavond tijdens de persconferentie met Hugo de Jonge verschillende versoepelingen aangekondigd. Zo zullen de terrassen vanaf 28 april weer ‘s middags open mogen, verdwijnt de avondklok en mogen mensen weer twee mensen thuis ontvangen.

Afgelopen week bleven de zo gewenste versoepelingen uit tijdens de persconferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge. De enige versoepeling die toen mogelijk was, was het volledig openen van de Buitenschoolse Opvang. Vanavond kwamen Rutte en de Jonge met meer versoepelingen. Al noemde Rutte het wel ‘een balanceeract’. Want versoepelingen zonder risico’s te nemen, is volgens Rutte niet mogelijk. Hij noemt het dan ook een spannende stap. “Het is een behoedzame en voorzichtige stap. Want in de zorg is het nog steeds alle hens aan dek. Het naleven van de basisregels wordt alleen maar belangrijker.”

Terrassen

De buitenterrassen mogen vanaf 28 april weer open. Dat mag tussen 12.00 uur en 18.00 uur. Aan een tafel mogen maximaal 2 mensen zitten, tenzij het om een huishouden gaat. Dan mag de groep groter zijn. Er mogen maximaal 50 mensen op een terras zitten. Reserveren is verplicht, maar dat mag ook ter plaatse. “Ik begrijp heel goed dat horeca-ondernemers op meer hadden gehoopt. Het is voor hen een zware tijd, en dat nemen we met deze eerste kleine stap niet weg. Maar het is wel een eerste stap. En we gaan komende tijd kijken naar de volgende stap”, aldus Rutte.

Avondklok

De avondklok verdwijnt. Dat gebeurt per woensdag 28 april om half vijf in de ochtend. Vanaf dat moment mogen mensen ook ‘s nachts weer gewoon over straat.

Thuisbezoek

Het dringende advies voor huisbezoek gaat vanaf woensdag 28 april van één naar twee bezoekers. Rutte benadrukte dat de meeste besmettingen nog steeds thuis plaatsvinden. “Deze maatregel is lastig, maar wel heel belangrijk.”

Winkels

Winkels mogen vanaf 28 april weer open zonder afspraak. Daarmee verdwijnt veel administratieve rompslomp voor de winkels. Wel moeten zij nog steeds een maximum aantal bezoekers hanteren. Dat blijft bepaald worden door de oppervlakte van de winkel.

Studenten

Iedere student in het hoger onderwijs mag vanaf 26 april weer één dag in de week naar een de Hogeschool of universiteit.

Verder mogen er vanaf 28 april weer 100 bezoekers aanwezig zijn bij een uitvaart. Dat zijn er momenteel slechts 50. Ook gaan locaties voor theorierijlessen weer open.

Reactie horeca

Laaiend enthousiast is de horeca zeker niet over de aangekondigde versoepelingen. Veel ondernemers struikelen over het feit dat de terrassen vanaf 18.00 uur weer dichtmoeten. “Je zou toch graag eens mensen vanuit de praktijk willen laten aanschuiven in Den Haag. Want om 18:00 de terrassen dicht.. het kan niet anders dan met het steeds lekkerdere weer, geen avondklok en langer licht dat dat chaos wordt”, laat Johan de Vos weten.