Reflecterend, groen zebrapad moet oversteken op Ginnekenweg veiliger maken

BREDA - Het zebrapad op de Ginnekenweg is sinds kort het meest opvallende zebrapad van Breda. Het pad is namelijk reflecterend groen geschilderd.

Het zebrapad op de Ginnekenweg dat vlakbij de kruising met de Zandberglaan ligt, is sinds een week bijna niet meer te missen. In plaats van ‘gewoon’ wit, zijn de strepen van het pad namelijk reflecterend groen geschilderd.

Het idee achter het felgekleurde zebrapad is dat de strepen door de reflectie veel meer opvallen. Daardoor wordt het zebrapad door verkeer minder snel over het hoofd gezien, en is het zebrapad dus veiliger.

De gemeente Breda gaat komende tijd kijken of het reflecterende zebrapad goed werkt, en of de verf goed blijft zitten. Als de proef bij de Ginnekenweg goed bevalt, wil de gemeente Breda de reflecterende verf bij meer zebrapaden gaan gebruiken om zo de verkeersveiligheid te verhogen.