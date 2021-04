Het regende bekeuringen bij examenstunt van OLV Breda

BREDA - De politie heeft vanmiddag meerdere bekeuringen uitgedeeld aan Bredase scholieren nadat agenten bij een eindexamenstunt hadden ingegrepen. Ruim 150 leerlingen van het Onze Lieve Vrouwelyceum verzamelden zich in het Wilhelminapark. Zij hadden het plan met opblaasbare zwembaden het water op te gaan, maar dat viel dus in het water.

Een groot deel van de eindexamenleerlingen van het Onze Lieve Vrouwelyceum is vanmiddag na aanleiding van hun eindexamenstunt bekeurd, laat een politiewoordvoerder weten. “We hebben meerdere bekeuringen uitgedeeld. Dat deden we onder andere voor samenscholing en het niet kunnen tonen van een legitimatiebewijs.”

Samenscholing

Ruim 150 leerlingen van het Onze Lieve Vrouwelyceum organiseerde vrijdagmiddag een eindexamenstunt. Zij gingen met opblaasboten en opblaaszwembaden het water op in het Wilhelminapark. De politie kreeg hier meerdere meldingen over van buurtbewoners. Toen zij ter plaatse kwamen, grepen zij in. “In deze tijd is samenscholing verboden en willen we voorkomen dat mensen dicht bij elkaar komen. Tijdens deze examenstunt werd er weinig tot geen afstand gehouden en moesten we dus ingrijpen.”

De politie heeft de achtergelaten oplaasbootjes en zwembadjes lek gestoken, laat een woordvoerder weten. Dit is gedaan om te voorkomen dat de jongeren alsnog het water op zouden gaan.