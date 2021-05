Demonstranten verzamelen zich op Chasséveld voor ‘vrijheidsfeest’ tegen coronamaatregelen

BREDA - Op het Chasséveld in Breda is momenteel een groep van zo’n 25 mensen aanwezig voor een ‘vrijheidsfeest’. Het zou gaan om een demonstratie tegen de coronamaatregelen. Politie en handhaving zijn aanwezig om de demonstranten in de gaten te houden.

In de binnenstad van Breda hingen al een tijdje stickers die een vrijheidsfeest op het Chasséveld aankondigden vanmiddag. Ook werden er flyers uitgedeeld. In de aankondiging werd verwezen naar artikel 9 van de grondwet, die slaat op de vrijheid om te vergaderen en betogen. Daardoor lijkt het eerder om een demonstratie te gaan dan een feest.

Hiervoor is volgens Omroep Brabant echter geen vergunning aangevraagd bij de gemeente. “De gemeente is hier niet van op de hoogte gesteld, en er is geen aanvraag voor dit bevrijdingsfeest ontvangen”, liet een woordvoerder eerder deze week aan Omroep Brabant weten. “Evenementen zijn overigens in verband met corona niet toegestaan. Indien er iets wordt georganiseerd, een evenement of een betoging zonder toestemming, kan en zal de gemeente hierop handhaven.”

Toen zich vanmiddag een groepje van ongeveer 25 mensen met luide muziek verzamelden op het Chasséveld, kwamen de politie en handhaving dan ook ter plaatse. Toen de groep iets groter werd heeft handhaving hen aangesproken dat er geen vergunning is. Daarop hebben de demonstranten het veld in kleine groepjes verlaten. De groep heeft geen protestborden bij zich. Ook lopen zij niet in een protestmars, zoals die in Amsterdam wel wordt gehouden tegen de coronamaatregelen. Even na 15.00 uur werd er door de groep een flashmob gehouden op de Grote Markt.

Groep is iets groter geworden en handhaving heeft ze aangesproken dat geen vergunning is voor demonstratie.



Politie en handhaving zijn aanwezig om de demonstranten in de gaten te houden. - Foto: Wesley van der Linde