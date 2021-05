NAC wint overtuigend met 0-2 van NEC

BREDA - NAC heeft vanavond in de uitwedstrijd tegen NEC geen punten gemorst. De club uit Breda won overtuigend met 0-2.

In Nijmegen was het voor NAC vanavond na tien minuten al raak. Na een overtreding op De Rooij in het zestienmetergebied mocht NAC de bal op de stip leggen, waarop El Allouchi de 1-0 binnenschot.

Tien minuten later was het opnieuw raak. Sydney van Hooijdonk schoot op fenomenale wijze vanuit een vrije trap de 2-0 binnen.

Daarmee stond ook meteen de eindstand al op het scorebord. Hoewel NAC nog mooie kansen kreeg om in de tweede helft de derde treffer binnen te schieten, hield de doelman van NEC zijn goal schoon. Nick Olij deed hetzelfde, waardoor NAC de drie punten mee naar huis neemt.

Maurice Steijn was vanavond niet van de partij. Vanwege een reis naar Ibiza zit Steijn in quarantaine. Hans Visser nam de honneurs waar.