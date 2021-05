Bestuurder (25) krijgt rijverbod na positieve uitslag speekseltest

BREDA - Een automobilist is maandagmiddag aangehouden door de politie. De 25-jarige bestuurder was onder invloed van THC, de werkzame stof in cannabis.

De politie hield op maandagmiddag een 25-jarige bestuurder aan in op de Slingerweg in Breda. De Bredanaar moest bij zijn aanhouding een speekseltest afleggen. De resultaten van de test waren niet goed. Hij testte namelijk positief op het gebruik van THC, de werkzame stof in cannabis. Cannabis is de verzamelnaam van producten die van de cannabisplant afkomen, zoals marihuana en hasj. De grenswaarden van cannabis is 3,0 microgram THC per liter bloed.

Rijverbod

Na aanleiding van de uitslag van de speekseltest van de 25-jarige Bredanaar en daarbij de aanwezigheid van THC heeft hij een rijverbod gekregen. Ook is de bestuurder meegenomen naar het politiebureau en is er bloed afgenomen om de juiste hoeveelheid THC te kunnen achterhalen.