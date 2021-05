Vrachtwagen gekanteld en schade in Valkenberg door zware windstoten

BREDA - Zware windstoten zorgen vandaag voor problemen in en rondom Breda. Het KNMI heeft vanmorgen al code geel afgekondigd vanwege de zware windstoten. Dit weeralarm geldt nog steeds.

Je hoeft er niet voor naar buiten te zijn geweest om te weten dat het enorm stormt. De harde windstoten zijn ook binnen al goed te horen. Die windstoten zorgen op verschillende plekken voor schade. In het Valkenberg zijn meerdere takken van bomen afgebroken. Deze worden nu door medewerkers van de gemeente weggehaald.

Afgebroken tak in het Valkenberg - Wesley van der Linde

Verkeer

De harde windstoten zorgen ook voor gevaarlijke situaties in het verkeer. Zo had een vrachtwagenchauffeur ook last van de enorme windstoten. Zijn vrachtwagen kantelde voor een deel op de A16 op de Moerdijkbrug ter hoogte van knooppunt Klaverpolder richting Breda. De weg is daardoor afgesloten.