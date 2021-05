Vrachtwagen met chemische stoffen vat vlam op parkeerplaats BondPark

BREDA - De brandweer is vanochtend in grote getale ter plaatse gegaan voor een brandend voertuig aan de Graaf Engelbertlaan. Het zou gaan om een vrachtwagen geladen met chemische stoffen.

De brandweer kreeg rond kwart voor twaalf een melding van een brand aan de Graaf Engelbertlaan. Een vrachtwagen zou daar in brand zijn gevlogen op de parkeerplaats bij het BondPark. In de vrachtwagen worden chemische stoffen afgevoerd en opgehaald.

De brandweer is met drie voertuigen aanwezig. De brand is inmiddels onder controle. Het is (nog) niet duidelijk hoe de brand heeft kunnen ontstaan.