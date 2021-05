Arriva Brabant past dienstregeling aan in aanloop naar zomer

BREDA - Vanaf maandag 10 mei 2021 rijdt Arriva in Brabant o p enkele lijnen met een aangepaste dienstregeling. Zo gaat het vervoersbedrijf om met de reizigersaantallen die richting de zomerperiode standaard afnemen. Ondanks de nog verwachte versoepeling van de coronamaatregelen denkt het bedrijf zo een passend aanbod te bieden tot aan 10 juli als de vakantiedienstregeling in gaat.

Arriva past me enige regelmaat de dienstregeling aan. Vanaf maandag 10 mei 2021 zijn er weer aanpassingen in de dienstregeling van het busvervoer in West- en Oost-Brabant gepland. Dan gaat daarbij om een aangepaste frequentie in de ochtend- en de middagspits van een aantal buslijnen en om een aantal te vervallen ritten.

Arriva monitort de reizigersaantallen nauwgezet. Op basis van de trends en inzichten van reizigersaantallen worden nu op specifieke lijnen aanpassingen doorgevoerd. De wijzigingen gaan in op 10 mei 2021 en gelden tot en met 9 juli 2021. Daarna rijden de bussen van 10 juli tot en met 5 september 2021, zoals elk jaar, de vakantiedienstregeling.

Arriva adviseert reizigers om voorafgaand aan een reis de reisplanner te raadplegen. Alle wijzigingen staan verwerkt in de reisplanners, hangen op de betreffende bushaltes en zijn online zichtbaar op de website van Arriva.

Aanpassingen

Lijn 119 Zevenbergen – Breda - In de ochtendspits rijdt de bus 2 keer in plaats van 4 keer per uur. In de middagspits vervalt de rit vanuit Breda naar Zevenbergen om 15:45 waardoor gedurende de hele middag 2 keer per uur een bus rijdt.



Lijn 123 Raamsdonksveer – Breda - Gedurende de ochtendspits rijdt de lijn voor een kortere periode 4 keer per uur. In de middagspits gaat de frequentie van 4 keer naar 2 keer per uur.



Lijn 132 Tilburg – Breda - Gedurende de ochtendspits rijdt de bus 2 keer in plaats van 4 keer per uur. Twee extra ritten blijven gehandhaafd waardoor er in de piek van de ochtendspits wel 4 keer per uur wordt gereden. In de middagspits wordt de frequentie 2 keer, in plaats van vier keer waarbij één extra rit wordt gehandhaafd.