Op zoek naar kleine dieren en deuren tijdens de Tiny Doors wandeling door Breda

BREDA - Het WNF Regioteam West Brabant organiseert dit jaar een Tiny Doors wandeling door Breda. “Het is een super leuke wandeling. Je gaat op zoek naar kleine deurtjes in Breda en alles staat in het teken van dieren”, vertelt Rianne Nelemans van WNF Regioteam West Brabant.

De ambassadeurs van het WNF Regioteam West Brabant hebben ondanks de coronamaatregelen een sportieve activititeit bedacht voor Bredanaars. “We bedenken als ambassadeurs graag leuke activiteiten voor leden van het Wereld Natuur Fonds in de regio Breda, maar in deze tijd is dat best lastig”, vertelt Nelemans. “We zijn gaan sparren met elkaar en een collega van mij kwam met het idee om Tiny Doors te maken en deze uit te zetten door Breda. Zo zijn we met zijn allen aan de slag gegaan om deurtjes te boetseren en er een leuke wandeltocht van te maken.”

Tiny Doors

De wandeltocht kun je volgen door een QR-code te scannen. Via deze code kom je terecht op de site waar ook de plattegrond voor de wandeling te vinden is, zodat je op zoek kunt gaan naar de ‘Tiny Doors’. Achter de deurtjes die zijn verspreid door het centrum van Breda, zitten verschillende dieren. “Deze dieren vertellen hun eigen verhaal en heb je nodig om de puzzel op te lossen.” Met de actie hopen de organisatoren dat veel volwassenen en kinderen kunnen genieten van de natuur en buiten kunnen zijn”, aldus Nelemans.



QR-code en plattegrond voor de Tiny Doors walk in Breda - Het WNF Regioteam West Brabant