Grote berg grofvuil gedumpt in polder bij Haagse Beemden

BREDA - Bredanaars kunnen gratis hun afval naar de milieustraat brengen, maar toch begrijpt nog niet iedereen dat. Door de lens van Hannie plaatst op Facebook namelijk een foto van een enorme berg grofvuil, dat gedumpt is in de polder bij Haagse Beemden.

Door de lens van Hannie maakt schitterende foto’s van de natuur in en rondom Breda. Tot haar verbazing zag ze deze week een enorme berg gedumpt afval in het natuurgebied. “Ook dit is de polder.... Zo triest”, schrijft ze bij haar foto. Ze krijgt veel bijval van andere inwoners. “Zeer triest. Nooit van de milieu straat gehoord”, schrijft een van haar vaste volgers onder het facebookbericht. Een oplettende Bredanaar is de berg grofvuil ook tegengekomen. “Mensen waren alleen niet zo slim. Er lag tussen de troep een brief met naam en adres. Inmiddels doorgegeven aan de politie!”, laat hij weten.

Betalen

Per 1 januari 2021 moeten Bredanaars betalen voor het laten ophalen van grof huishoudelijk afval en snoeihout. Het ophalen van grofvuil was in Breda altijd gratis, maar kost nu 25 euro per 2 kubieke meter. Het wegbrengen van grofvuil naar de milieustraat is voor Bredanaars nog wel gratis. “Als je het daar kan dumpen kan je ook naar de milieustraat, dit heeft niets te maken dat je moet betalen maar gewoon geen respect voor de natuur en medemens”, schrijft een boze Bredanaar.