In 1997 opgericht Bredaas internetbedrijf Netvlies overgenomen

BREDA - Het Bredase internetbedrijf Netvlies is overgenomen door 4NG. Netvlies is één van de meest toonaangevende en innovatieve bedrijven in het land op gebied van end-to-end digitale oplossingen. Netvlies is daarnaast ook één van de oudste internetbureaus van Nederland.

Het is 1997 opgerichte Bredase internetbedrijf Netvlies is overgenomen. De overname betekent voor 4NG de grootste overname die het gedaan heeft tot nu toe. De bedrijvengroep groeit door de overname tot 200 werknemers. Met de overname van het bedrijf in Breda is 4NG in bijna heel het land vertegenwoordigd.



“Het belangrijkste voor ons is dat we met Netvlies direct een hele goede klik hadden op managementniveau“, zegt Ton Renes, CEO van 4NG. “Dat is voor ons erg belangrijk omdat we niet zomaar bedrijven overnemen om er vervolgens onze werkwijze in door te drukken. We willen juist samen doorondernemen met het management van Netvlies. Zij participeren ook in 4NG. Daarin is Netvlies’ ruime ervaring, uitgebreide kennis en bijzondere bedrijfscultuur waar innovatie hoog in het vaandel staat, essentieel. Met de andere bedrijven onder onze vleugels kunnen we nu alles, van backend tot marketingcampagne.” Het bedrijf wil de komende jaren groeien naar 500 medewerkers.



Over Netvlies



Netvlies is in 1997 opgericht en is sindsdien uitgegroeid tot full service bureau. Op technologisch vlak is het sterk gespecialiseerd in Drupal, WordPress, Symfony en Sylius development. Netvlies was in 2010 een van de eerste bureau’s die Scrum omarmde en in 2012 een van de eerste bedrijven in Nederland die geheel zelforganiserend ging werken, zonder managementlagen. Netvlies is gevestigd in Breda en heeft ruim 50 medewerkers in dienst. Het bedrijf staat sinds 2013 ieder jaar opgenomen in de Emerce 100.