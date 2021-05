Stichting ‘Klappen met Flappen’ verenigt zorgmedewerkers en horeca

BREDA - Vorig jaar op 17 maart klapten Nederlanders massaal om hun waardering voor het zorgpersoneel te uiten en werd door Corona de horeca tot no-go area verklaart. Een jaar later hebben de zorgmedewerkers het nog steeds niet makkelijk en gaat het met de horeca ook niet veel beter. De twee sectoren staan recht tegenover elkaar. Toch zorgen de medewerkers in de zorg en horeca in de kern allebei nog steeds even graag voor een ander. En daarom verenigt Stichting Klappen met Klappen deze twee sectoren.

Oprichter van Klappen met Flappen Joost Bax, piloot bij KLM, bedacht de stichting waarmee zowel de zorgmedewerkers als de horeca worden gesteund. Sinds 1 april kan iedereen in Nederland een bedrag doneren via http://www.klappenmetflappen.nl/. Doneren kan tot 31 mei. Tot nog toe is er ongeveer 32.000 euro opgehaald en zijn er aanmeldingen uit heel het land, ook uit Breda. Reeds meldden 1110 zorgmedewerkers zich aan.

Alle donaties van het Nederlandse publiek (en die van bedrijven) worden op 1 juni verdeeld onder de zorgmedewerkers. Zij ontvangen een waardebon die ze kunnen inwisselen bij de horeca die zich ook hebben aangemeld op de site. Win-win dus: een zeer verdiend cadeautje voor de zorg en een waardevol steuntje in de rug voor onze mooie Nederlandse horeca.

Onbetaald verlof

Stichting Klappen met Flappen is een initiatief van piloot Joost Bax. Toen hij afgelopen januari hoorde dat het weer slechter ging met de luchtvaart en er nog meer mensen overtollig zouden raken, besloot hij een jaar onbetaald verlof te nemen. Deels om onze nationale trots te helpen en deels om eindelijk iets te hebben om andere plannen uit te voeren. “Waarom dit initiatief? De coronacrisis trekt diepe sporen door de maatschappij. Sommige mensen en sectoren worden daarbij onevenredig hard getroffen. Een goede vriend van mij met een café en een restaurant, moet er bijvoorbeeld alles aan doen om zijn hoofd boven water te houden. En een KLM-collega die corona had, zag in het ziekenhuis hoe zorgmedewerkers alle zeilen bijzetten om ons te helpen. Ik hoorde deze verhalen en realiseerde tegelijkertijd dat 17 maart het alweer een jaar geleden was dat Nederland applaudisseerde voor de zorg en 12 mei is het de Dag van de Zorg. Het idee was toen snel geboren. Stichting Klappen met Flappen kan dit niet alleen, en heeft de steun van zoveel mogelijk Nederlanders nodig.”