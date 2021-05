Europese Dag van de Beroerte: Vorig jaar nam Amphia 900 patiënten op

BREDA - Vandaag is het de Europese Dag van de Beroerte. Gemiddeld krijgen jaarlijks 40.000 mensen te maken met een beroerte. Het Amphia in Breda nam vorig jaar 900 patiënten op nadat zij een beroerte kregen.

Beroerte is een verzamelnaam voor een hersenbloeding, herseninfarct of een TIA. Elk jaar krijgen ongeveer 40.000 mensen in Nederland een beroerte. In Amphia werden er in 2020 900 patiënten opgenomen na een beroerte. “Een beroerte herkennen en snel behandelen is erg belangrijk. Hoe eerder iemand wordt geholpen, des te groter de kans is op goed herstel", stelt neuroloog Ishita Miah. "Bel altijd direct 112 wanneer je bij iemand onder andere één van de volgende signalen opeens ziet optreden: een scheve mond, verwarde spraak of zwakte van de arm en/of het been. Door gezond te leven en onder andere niet te roken, weinig tot geen alcohol te drinken, gezonde voeding te eten, voldoende te bewegen wordt de kans op een beroerte verlaagd.”

Beroerte

Beroerte is een verzamelnaam voor stoornissen in de bloedvoorziening van de hersenen: een TIA, een herseninfarct en een hersenbloeding. Een beroerte gaat, met uitzondering van de TIA, vaak samen met de uitval van hersenfuncties, waardoor er veranderingen kunnen optreden op lichamelijk, cognitief, emotioneel en gedragsmatig gebied.