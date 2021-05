NAC geeft wedstrijd tegen Cambuur uit handen in slotfase

BREDA - Het sprookje van NAC is vanavond in Leeuwarden aan diggelen gevallen. Het is nu bijna zeker dat het de Bredase club niet meer gaat lukken om te promoveren naar de Eerste Divisie. Hoewel NAC de goed begon, eindigde de wedstrijd in 3-2.

NAC begon de wedstrijd in Leeuwarden sterk. Al in de 7e minuut kwam NAC in de buurt van de 0-1 met een schot van Kaj de Rooij. Maar hij stuitte hierbij op de Friese keeper. In de 35e minuut lukte het wel. Toen wist een schot van Sydney van Hooijdonk het doel van Cambuur te vinden. Dit leverde een voorsprong op voor NAC. Na de rust wist De Rooij de voorsprong te verdubbelen: 0-2.

Vanaf dat moment begon Cambuur met het opvoeren van de druk. Dat resulteerde in de 68e minuut met een tegendoelpunt voor NAC. Toen schopte Mitchel Paulissen een bal in het Bredase goal. Enkele minuten later leek er definitief een eind te zijn gekomen aan de promotie van NAC. Toen maakte Mühren namelijk de 2-2. Tot overmaat van ramp bleef het daar niet bij. Nog geen drie minuten later tikte hij ook de 3-2 binnen.

Ook wist NAC-speler Schouten het voor elkaar te krijgen om in de extra tijd een tweede gele kaart te pakken. Daardoor moest hij met rood van het veld af. Hij is geschorst.