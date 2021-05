Breda Maakt Mij Blij overhandigt cheque van ruim 10.000 aan Bredase horeca

BREDA - Breda Maakt Mij Blij heeft vanmiddag, ook namens Huub van La Persistance, een cheque van ruim tienduizend euro overhandigd aan de Bredase horeca. Dit gebeurde bij restaurant Colins aan de Ginnekenweg. De 10.327,35 euro werd opgehaald door de verkoop van dozen wijn. In totaal zijn er uiteindelijk 6000 flessen wijn verkocht voor Huub en de Bredase horeca.

Om 16.00 uur werd de cheque bij restaurant Collins aan de Ginnekenweg uitgereikt. Mark ter Beek, eigenaar van de Peer in Prinsenbeek, en Colin Rigter van Colins namen de cheque in ontvangst.

De actie

Eén van de sectoren die het heel zwaar heeft is de horeca. Doordat de deuren lang dicht moesten blijven kwamen horecazaken én leveranciers in de problemen. Zo bleef ondernemer Huub van den Muijsenbergh van de Bredase Wijnkoperij La Persistance met 24.000 flessen wijn zitten. In samenwerking met Breda Maakt Mij Blij verkocht hij dozen aan particulieren. Een deel van de opbrengst werd vandaag gedoneerd aan Bredase horecaondernemers.

Als eigenaar van Wijnkoperij La Persistance importeert Huub al bijna vijfentwintig jaar de allerbeste wijnen die in de lokale restaurants en eetcafés worden geschonken. Toen de horeca dicht ging zag hij echter in één klap al zijn orders gecanceld worden. Een nare droom die werkelijkheid bleek te zijn, legde Huub eerder aan ons uit. “Ik koop mijn wijn rechtstreeks in bij de wijnboer, dus als ik geen flessen kan leveren aan de horeca, kan ik ook niks afnemen bij de boer...”

Daarom ging Huub op zoek naar andere manieren om zijn wijn aan de man te brengen, zoals een heuse Wine-Drive-Thru, maar een echte oplossing werd niet gevonden. Tot voor kort. Via Stichting Betrokken Ondernemers Breda kwam Huub in contact met Thibaud van der Steen van het platform Breda Maakt Mij Blij. Samen ontwikkelden ze een Horeca Surprise Box met daarin drie flessen rode en drie flessen witte wijn die ze via het Bredase platform aan de man brengen. Per verkochte doos ging er 9 euro naar Bredase horecaondernemers die tot Huub zijn klantenkring behoren. Dat zijn onder andere Zeezicht, De Swaen en 5 by Cas.