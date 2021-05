Boerke Verschuren komt met WK Terraszitten: Terrassen van 06.00 tot 20.00 uur

BREDA - Demissionair premier Mark Rutte maakte gisteren tijdens de persconferentie bekend dat er waarschijnlijk kleine versoepelingen komen voor de horeca. Terrassen zouden vanaf 19 mei open mogen van 06.00 uur tot 20.00 uur in plaats van van 12.00 tot 18.00 uur. In reactie op deze versoepeling komt Boerke Verschuren met een ludieke actie: het WK terraszitten.

“Onze premier sprak gisteren de legendarische openingstijden uit over onze terrassen. Dat kunnen wij als Boerke Verschuren natuurlijk niet naast ons neerleggen”, aldus het café. “Terrassen open van 06.00 tot 20.00 uur... Dat schreeuwt om iets moois. Bij deze: het WK terraszitten.”

Zaterdag 22 mei zijn alle die-hards vanaf 06.00 uur welkom om bij Boerke op het terras te komen zitten. “Degene die het volhoudt om te blijven zitten tussen 06.00 en 20.00 én de hoogste rekening heeft, mag een week lang op kosten van het café komen genieten op het terras.”

Aanmelden

Hoe meld je je aan? “Stuur even een mailtje naar info@boerkeverschuren.nl. En wie weet maak jij kans op die week van je leven!” Let op: in verband met de capaciteit van het terras, is er maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.