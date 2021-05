FC Emmen volgende tegenstander NAC in play-offs

BREDA - FC Emmen is de volgende tegenstander van NAC in de play-offs. De Bredanaars moeten in de play-offs gaan strijden om een plekje in de eredivisie. Donderdag is FC Emmen de tweede tegenstander van de ploeg van Maurice Steijn. Eerder werd met 4-1 afgerekend met FC Volendam.

Op overtuigende wijze bereikte NAC zaterdag de halve finale van de play-offs ten koste van FC Volendam. In het Rat Verlegh Stadion werd met 4-1 gewonnen. Doelpunten van De Rooij, Adiléhou, Fiorini en Maria brachten de ploeg naar de winst. Daardoor maken de Bredanaars nog steeds kans op promotie naar de Eredivisie. In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt er maar over 1 wedstrijd gespeeld, dus GEEN thuis- en uitwedstrijd. Om te promoveren moet donderdag dus FC Emmen verslagen worden, waarna op 23 mei de finale van de play-offs gespeeld wordt.

FC Emmen

Tegenstander FC Emmen wist op de laatste speeldag directe handhaving in de Eredivisie niet veilig te stellen. Ondanks een overwinning tegen het al gedegradeerde VVV-Venlo eindigde het op de 16e plaats in de Eredivisie. De laatste ontmoeting tussen beide ploegen eindigde op 29 oktober 2019 in een 3-2 overwinning voor NAC.

De aftrap van FC Emmen - NAC is donderdag 20 mei om 21.00 uur in De Oude Meerdijk.