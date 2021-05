Jonge ooievaars geboren in paalnest Markdal

BREDA - Leuk babynieuws in Breda: Er zijn jonge ooievaars geboren in het paalnest in het Markdal. Boven het nest op het dak van het kantoor van Staatsbosbeheer steken meerdere kopjes van de jonge vogeltjes uit.

In het Markdal in het ooievaarsnest een populaire bezienswaardigheid. Wandelaars stoppen er regelmatig om even te kijken naar de bijzondere vogels. En sinds kort is het extra de moeite waard om er even te blijven staan, want er steken weer een aantal kleine kopjes boven het nest uit.

Het ooievaarsnest op het kantoor van Staatsbosbeheer wordt al jaren bewoond. Twee jaar geleden moest het nest worden verwijderd, omdat het in de loop der jaren steeds schever was gebouwd door de ooievaars. En dat zorgde voor een onveilige situatie. Maar de paal met de rieten mand bleef gewoon staan, waardoor ook dit jaar het paalnest gewoon weer bewoond kan worden.