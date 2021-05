De forse toename van cybercrime: ‘Veel mensen doen geen aangifte uit schaamte’

Cybercriminaliteit is in de politie eenheid Zeeland-West-Brabant in een paar maanden tijd met 45 procent toegenomen. Dat stelt teamchef Lisette van Os namens de politie. "En waarschijnlijk is dit het topje van de ijsberg, want veel mensen doen vanwege schaamte geen aangifte."

In de eerste drie maanden van 2021 is er in dit district voor 3,2 miljoen euro aan aangiftes binnengekomen. "De meest voorkomende vorm van cybercriminaliteit is bankfraude. Criminelen die bijvoorbeeld een e-mail sturen met de mededeling dat je bankpas geblokkeerd is en dat je hem kan deblokkeren door op een link te klikken." In de eerste drie maanden zijn er voor 438.000 euro aan aangiftes binnengekomen van dit soort fraude. De politie waarschuwt dan ook iedereen om hier niet in te trappen. "Een bank zal je nooit per e-mail of telefonisch vragen om op zo'n link te klikken", stelt Lisette van Os.

Een vorm van cybercrime die iedereen inmiddels ook wel kent, is de vriend/vriendin of familielid die via een Whatsapp-berichtje vraagt om geld omdat hij of zij in nood zit. "In het district Zeeland-West-Brabant is in de eerste drie maanden van dit jaar voor 437.000 euro afgetroggeld door dit soort oplichtingspraktijken", vertelt Van Os. Zij hoopt dat mensen die dit overkomt dan ook aangifte komen doen bij de politie. "Wij hebben een gespecialiseerd cybercrimeteam dat dag en nacht met dit soort zaken bezig is. Het overkomt heel veel mensen en het kan echt lonen om hiervan aangifte te doen."

Andere vormen van cybercriminaliteit zijn nog Marktplaatsfraude, factuurfraude, datingfraude en helpdeskfraude. "Deze vorm van criminaliteit is één van onze vier prioriteiten. Door de coronacrisis en de avondklok zijn veel inbrekers op zoek gegaan naar een andere manier om aan geld te komen. Cybercriminaliteit groeit dan ook enorm." Volgens Lisette van Os kan het iedereen overkomen en is het logisch dat mensen hierin trappen. "Het gemene is vaak dat ze toch op je gevoel inspelen. Daar hoef je je niet voor te schamen. Deze criminelen zijn zo geslepen, maar als je toch geld hebt overgemaakt is het wel belangrijk om het bij ons te melden", besluit Lisette van Os.