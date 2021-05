Minimalistische tekeningen en gortdroge humor: Eus Roovers lanceert eigen kledinglijn

BREDA - De vrolijke cartoons van kunstenaar Eus Roovers vind je iedere week in BredaVandaag. Maar vanaf nu zijn de leukste tekeningen van Eus ook op shirts, petten en andere kleding te vinden. De kunstenaar is namelijk een heuse kledinglijn begonnen.

De collectie bestaat voor het grootste deel uit vrolijke T-shirts met de kenmerkende minimalistische tekeningen van Roovers. Ook zijn er polo’s, truien en caps. Dankzij een intensieve samenwerking met het bedrijf ‘Dan denk ik aan...’ van Bredanaars Freek Haverman en Roel van Rooij is de collectie er gekomen. “Wij waren al lange tijd groot bewonderaar van de eigen tekenstijl van Eus in combinatie met zijn gortdroge humor. Toen we online gingen zoeken konden we eigenlijk niks vinden om iets van Eus in huis te halen. Zodoende kwam het idee voor een Eus kledinglijn met het beste uit zijn tekencollectie’, aldus Haverman.

Van Rooij vervolgt: “We hebben onderscheid gemaakt in een Mondriaan serie, de Eus tekeningen en het Eus logo. Die laatste is eigenlijk best grappig, want toen we bezig waren met de shirt ontwerpen, zagen we Eus zijn handtekening opeens los op een shirt. En toen hadden we allebei zoiets van: dat klopt het helemaal.”

Het drietal heeft een duidelijk rolverdeling, legt Eus uit. “Ik maak de tekeningen en zij doen al het moeilijke werk. Tenminste, ik vind het heel moeilijk en wil me het liefst alleen maar focussen op creëren. Of er nog meer komt? De samenwerking bevalt goed tot nu toe, het lijkt me best leuk om later dit jaar de Eus Scheurkalender of broodtrommel op de markt te brengen. Maar laten we eens beginnen met de tshirts, truien en caps.”

Via de website www.dandenkikaan.nl zijn alle items te bestellen.