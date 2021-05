Het WK terraszitten is van start gegaan bij Boerke Verschuren: “Normaal drinken we rond deze tijd de laatste”

Het WK terraszitten is deze ochtend van start gegaan bij Boerke Verschuren. Tijdens deze ludieke actie zitten de deelnemers vanaf 06.00 tot vanavond 20.00 uur op het terras om kans te maken op de winst. Ondanks wat slaperige gezichten waren de bierglazen al snel te horen in het Ginneken. “We maken er een gezellige dag van”, vertelt Johan de Vos, eigenaar van Boerke Verschuren.

Op een paar krantenbezorgers na, is er bijna niemand te zien op de vroege ochtend in de straten van het Ginneken. Alleen bij Boerke Verschuren was er al wel veel beweging. “Het is wel even wennen om zo vroeg op te staan”, vertelt Johan de Vos terwijl hij de tafels en stoelen klaarzet. In het kader van het WK terraszitten opent hij eenmalig zijn terras vanaf 06.00 tot 20.00 uur, waarbij de deelnemers zo lang mogelijk op het terras moeten blijven zitten.

Toen Johan afgelopen week hoorde over de verruiming van de terrastijden, wist hij dat hij er iets mee moest doen. “Ik dacht laat ik er maar een ludieke draai aan geven.” Hij besloot daarom dit WK te organiseren. Maar achter deze actie zit volgens de ondernemer ook een boodschap. “Dit geeft namelijk de complete waanzin weer van waar we mee bezig zijn. Het is nu allemaal vrolijk en leuk, maar ik zie liever dat de terrassen tot 22.00 uur ’s avonds open kunnen. Het is namelijk niet zo dat het virus om 20.00 uur ’s avonds stopt.”

Zelfs vóór de opening, komen de eerste gasten al aangelopen en al snel stroomt het terras vol. “Toen ik vanochtend wakker werd, vroeg ik mij ook af waarom ik hier aan mee doe”, lachen Ivo en Jordi die als een van de eerste plaatsnemen op het terras. “Wij zijn hier vooral voor de gezelligheid en om de horeca te ondersteunen, maar we gaan wel proberen te winnen. Onze tactiek is om het goed te verdelen en niet te vroeg aan het bier te beginnen.” Degene die het namelijk volhoudt om te blijven zitten én om acht uur de hoogste rekening heeft, mag een week lang op kosten van Boerke Verschuren komen terrassen.

Tekst gaat verder onder de foto



Jelle, Judith en Lou Lou doen vooral mee voor de gezelligheid - Camiel Beekers

Mooi verhaal

Precies om zes uur geeft Johan het startschot. “Dames en heren, dat de beste mogen winnen”, roept hij over het terras. En al snel worden de eerste biertjes, koffie, Sambucca’s en Irish coffees besteld. “Wij beginnen toch wel met een pilsje”, lachen Ivo en Jordi. Ook Jelle, Judith en Lou Lou hebben als eerste een biertje besteld. “Normaal drinken we rond deze tijd de laatste en nu de eerste”, vertelt Jelle. “Zoiets als dit doe je maar één keer in je leven. Zo hebben we over tien jaar nog een mooi verhaal om te vertellen”, vult Judith aan.

“Ik heb zelf nog nooit om 06.00 uur ’s ochtends bier getapt”, lacht Johan. Ondanks de slechte weersverwachtingen is hij ontzettend blij met de grote opkomst. “Gelukkig zijn de mensen zo gek om zo vroeg op het terras te komen zitten en het zit nog goed vol ook.” Hij verwacht dat de sfeer er de hele dag goed in blijft zitten. “Voor mij is het belangrijkste dat de mensen hier een leuke ervaring hebben. Als het zo doorgaat zoals nu, dan zal het een hele gezellige dag gaan worden.”