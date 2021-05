NAC in rouw na overlijden van trouwe NAC-supporter Ronald

BREDA - NAC Breda heeft vanmiddag gereageerd op het overlijden van de Oosterhoutse NAC-supporter Ronald. Ronald overleed nadat hij na de wedstrijd tegen N.E.C. nabij het stadion in elkaar zakte.

NAC Breda heeft verslagen gereageerd op het nieuws van het overlijden van NAC-supporter Ronald. "Vol ongeloof, ontsteltenis en droefenis hebben wij kennis genomen van het overlijden van Ronald, een trouwe NAC-supporter uit Oosterhout", schrijft de club. "Wij willen alle familie, vrienden en nabestaanden ontzettend veel sterkte en kracht wensen. Onze gedachten en medeleven gaan uit naar hen."

Ronald is na de wedstrijd van zondag onwel geworden en later in het ziekenhuis komen te overlijden. De politie heeft laten weten dat hulpdiensten veel last hebben gehad van een aantal relschoppers op het moment dat zij de onwel geworden supporter probeerden te helpen. Zo werden hulpdiensten tijdens het reanimeren bekogeld met allerlei voorwerpen.