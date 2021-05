Tientallen demonstranten verzamelen zich op Chasséveld: ‘We ruilen groen in voor grijs’

BREDA - Op het Chasséveld zijn vanmiddag betogers samengekomen voor een demonstratie tegen de verdozing van Breda. De aanleiding hiervoor zijn onder andere de distributiecentra die langs de Nieuwe Kadijk komen en de plannen voor tientallen hectare aan bedrijventerrein rond Bavel. Wethouder Boaz Adank begrijpt het sentiment, maar wil wel benadrukken: “Breda heeft de ruimte voor bedrijven écht nodig.”

Wethouder Boaz Adank heeft begrip voor de betogers en de demonstratie die zij vandaag houden. Tegelijkertijd wil hij graag de andere kant van het verhaal ook belichten. Want wonen, recreëren én werken zijn de drie pijlers van een gezonde stad. “Je kunt niet leven in een stad waar je alleen maar kan wonen en recreëren, maar niet kan werken. En om te werken zijn bedrijven nodig. Daar is ruimte voor nodig.”



Foto: Wesley van der Linde

Wonen

Die ruimte zal in Breda de komende jaren veel verdwijnen, aangezien Breda woningen meer rond het centrum wil realiseren. Het voormalige CSM-terrein, Cosun Park, de Nib-itt fabriek en Euretco: Het zijn allemaal voorbeelden van plekken waar bedrijventerreinen en industrie plaatsmaken voor wonen. “In totaal gaat het de komende vijf tot tien jaar om zo’n 90 hectare dat wordt omgevormd tot wonen. Dan moet er op andere plekken in de gemeente ruimte komen voor bedrijven.”

Daarnaast is de komst van veel ‘dozen’, zoals vooral distributiecentra worden genoemd, ook een gevolg van ons eigen gedrag. “We willen zelf als Bredanaars steeds meer gebruik maken van logistieke bewegingen zoals zaken als HelloFresh. Dan moet je daar ook ruimte voor maken.”

Bewoners en natuur

Cynthia Pallandt van Partij voor de Dieren was vanmiddag ook aanwezig op het Chasséveld. Zij is één van de initiators van de demonstratie. “Het is niet de tijd voor de bedrijven, maar voor bewoners en de natuur”, aldus Pallandt. “We ruilen groen in voor grijs.”