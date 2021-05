Soufiane is de eerste die het getuigschrift ontvangt. (Foto: Helden van Breda )

Soufiane voortaan door het leven als ‘Held van Breda’ na verrassingsmoment bij Albert Heijn

BREDA - Soufiane Elazizi mag zich sinds gisteren ‘Held van Breda’ noemen. Met zijn stichting DoesSouf haalde hij 30.000 euro op voor onderzoek naar SCA type 2, een ziekte waar hij zelf ook aan lijdt. Het getuigschrift ontving de Bredanaar bij de Albert Heijn op het Valkeniersplein, waar hij werkt.

Soufiane Elazizi werd zaterdag 29 mei als eerste verrast met het getuigschrift ‘Held van Breda’ in de Albert Heijn op het Valkeniersplein, waar hij werkt. Allereerste werden er twee professionele confettishooters afgeschoten om het feestelijke moment in te luiden. Vervolgens werd er een (professionele) geluidsinstallatie opgesteld, waaruit de lievelingsliedjes van de Bredanaar klonken. Ook hielden bestuurslid Emilie van Empel en voorzitter selectieteam Karin Holthuis van Stichting Tientjes nog een korte toespraak. Dit verrassingsmoment werd Soufiane aangeboden door Kevin van Agtmaal met zijn bedrijf Bermuda Music & Events. De spil bij het verrassingsmoment was André Boersma, manager van dit AH-filiaal en voorzitter van stichting DoesSouf.

Soufiane lijdt aan Spinocerebellaire ataxie (SCA) type 2. Dat is een ernstige erfelijke aandoening waarbij je kleine hersenen signalen niet goed doorgeven en je zenuwstelsel wordt aangetast. Je gaat erdoor trillen, verliest snel je evenwicht en wordt slechter verstaanbaar. Eerder overleden al twee ooms, de vader en de zus van Soufiane aan de aandoening. Sinds ‘Souf’ zijn diagnose kreeg had hij eigenlijk nog maar één grote wens: geld ophalen voor onderzoek naar de ziekte. Ook al kan hij zelf niet meer geholpen worden. Met succes, de Bredanaar heeft met zijn stichting DoesSouf al 30.000 opgehaald. Ook doneert de stichting geld aan vele initiatieven om klein geluk te brengen. “Bovendien inspireert Soufiane anderen in zijn omgeving om mee te doen met #DoesSouf”, aldus Helden van Breda.



