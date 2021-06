NAC Museum brengt boek uit over memorabel voetbalseizoen 1920-1921

BREDA - Het NAC Museum heeft het boek ‘Dagboek van de kampioen’ uitgebracht. Het boek neemt de lezer mee door het voetbalseizoen waarin NAC Breda voor de eerste keer kampioen werd; 1920-1921. Het boek ligt sinds deze week in de boekhandels.

Vrijwilligers van Stichting NAC Museum hebben hun krachten gebundeld en brengen samen het boek ‘Dagboek van de kampioen’ uit. In dit boek wordt de lezer meegenomen in een jaar van de voetbalclub NAC Breda. En niet zomaar een jaar, een jaar waarin NAC de meest memorabele sportieve prestatie ooit wegzette: Het landskampioenschap. Al was dat nog wel een spannende strijd. Want het kampioenschap heeft aan een zijden draadje gehangen. Pas ver na de laatste wedstrijd kon de vlag uit.

“Beleef mee hoe NAC zich vanaf de voorbereiding in juli 1920 onstuitbaar naar de Zuidelijke titel werkte. Na de nodige vijven en zessen pakte de club ook de landstitel, om in juli 1921 uiteindelijk uitgebreid feest te vieren. In het boek is ook veel achtergrondinformatie te lezen uit die periode. Alle eerste-elftalspelers van dat seizoen worden besproken, stadion ‘t Ploegske, het kampioensvaandel, de gouden zakhorloges die de spelers aangeboden kregen en nog veel meer”, laat het NAC museum weten. ‘Dagboek van de kampioen’ bestaat uit 160 pagina’s met tientallen unieke foto’s en illustraties uit het seizoen 1920-1921.

“Het boek is niet alleen leuk voor de trouwe NAC-supporter, maar ook voor de liefhebber van de lokale Bredase geschiedenis.” ‘Dagboek van de kampioen’ is te verkrijgen via de NAC Fanshop, het NAC Museum, de boekhandel en online te bestellen via trichisboeken.nl en Bol.com.