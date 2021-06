Van jacuzzi tot champagne: Dit is de nieuwe luxe beach experience in Breda

BREDA - Na een succesvolle pop-up locatie in Eindhoven is Insight Beach nu in Breda neergestreken. Bij STRND opende de extreem luxe ‘stadsoase’ zijn deuren.

Een stadsoase. Dat is hoe ondernemers Robert Pietersen, Jeroen van Schie (Insight Events), Sipke Schrijnen en Marijn van Dijke (STRND) Insight Beach noemen. En daarmee hebben ze geen woord teveel gezegd. Want wie Insight Beach binnenloopt, waant zich al snel in het luxe Ibiza. En dat midden in Breda.

Bij Insight Beach huur je een comfortabel loungebed of een cabana om te chillen. Ook zijn er VIP-plaatsen met een prive-jacuzzi. De Ibiza-sfeer wordt compleet gemaakt met wat Insight Beach zelf een ‘dagelijks verrassend programma’ noemt. Nederlandse top dj’s zorgen voor zomerse achtergrondtunes en ook voor ontspannende yogasessies en hippe modeshows kun je bij Insight Beach terecht.

Om op zo’n luxe manier van het lekkere weer te kunnen genieten, moet uiteraard wel betaald worden. Een loungebed huur je voor 25 euro per persoon. Wil je er je eigen jacuzzi bij? Dan kost een bezoekje aan de Stadsoase 125 euro per persoon.